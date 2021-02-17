Sokak köpeklerinin kar keyfi Kütahya'da 5 sokak köpeği, kalınlığı 25 santimetreyi bulan karın üzerinde dakikalarca eğlendi

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Kütahya'da sokak köpeklerinin kar sevinci, görenleri gülümsetti.

Zafer Meydanı'nı mesken tutan 5 sokak köpeği, kalınlığı 25 santimetreyi bulan kar üzerinde dakikalarca eğlendi. Zaman zaman karda koşu yapan ve daha sonra da birbirleriyle sarmaş dolaş olan köpeklerin renkli anları kameraya yansıdı.

Belediyenin kar küreme ekiplerinde görevli işçiler, kar yağışına sokak köpeklerinin de oyun oynayarak sevindiğini belirttiler. İşçiler, "Köpeklerin kar üzerindeki oyunu görülmeye değer. Adeta, karın yağışına köpekler de birbirleriyle oyun oynayarak kutluyor" dediler.

İşçiler, köpeklerin kar keyfini cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

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