Gediz Belediyesi soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde mağdur olmaması amacıyla, Gediz Belediyesi tarafından sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gediz’de kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Gediz Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak ilçenin farklı noktalarına mama bıraktı. İlçede kış boyunca sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Soğuk hava şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamalarında can dostlarımızı ihmal etmiyoruz. Soğuk kış günlerinde ve hafta sonları uygulanan kısıtlamalarda Belediyemiz Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzce mama ve su kaplarımız doldurup, karşılaştıkları can dostlarına mama veriyor” dedi.

Beslenme noktalarının ekipler tarafından hafta içi de kontrol edilerek mama ve su konulduğunu ifade eden Başkan Akçadurak, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağız Allah’ın izniyle, soğuk kış günlerinde ve kısıtlamalarda sokaktaki küçük can dostlarımız bizlere emanet. Sevimli dostlarımızın yanında olmaya ve mama desteğimize aralıksız devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

