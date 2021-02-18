Kütahya'da 43 bin 959 kişiye Koronavirüs aşısı

Kütahya'da 43 bin 959 kişinin Koronavirüs aşısı olduğunu belirtildi.

Vali Ali Çelik, "Son 10 günde ne yazık ki ciddi artış oldu. 2 ayda elde ettiğimiz kazanımları kaybettik. En önemli gücümüz aşı, maske ve mesafe" dedi.

Salgın sürecinin beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen eğitim ve öğretimin devamı için büyük bir çaba gösterildiğini kaydeden Vali Çelik, “15 Şubat’ta köy okullarımızla başladığımız yüz yüze eğitimöğretim sürecinin 1 Mart’tan itibaren 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarıyla devam etmesi için hazırlıklarımız sürüyor. Toplumun ayakta kalması için tedbirleri geliştirmeye çalışıyoruz. Son 10 günde ne yazık ki ciddi artış oldu. 2 ayda elde ettiğimiz kazanımları kaybettik. En önemli gücümüz aşı, maske ve mesafe. Bugün itibarıyla 43 bin 959 vatandaşımız aşısını oldu. Kütahya’nın birkaç dezavantajı var.En yaşlı nüfusa sahip 9 ilden biriyiz ve akciğer hastalıkları yaygın. Dolayısıyla vaka sayısında artış olduğunda riskler katlanıyor. Tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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