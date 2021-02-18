Kaymakam, asker ve polisten kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yapılan kan bağışı kampanyasına Kaymakam, asker ve polisler destek oldu.

Türk Kızılayı tarafından belirli periyotlarla ilçelerinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirten Aslanapa Kızılay Şube Başkanı Ali Okumuş, ''Aslanapa İlkokulumuzda bugün kan bağışı kampanyası düzenledik. İlçe Kaymakamımız Özgür Pelvan, İlçemizde görevli askerlerimiz ve tüm polislerimiz kan bağışı kampanyasına destek olarak bizleri duygulandırdılar. Askerimiz ve polisimizin, içinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunması, Aslanapa halkımız tarafından da büyü takdirle karşılanmıştır. Korona virüs salgını ve alınan tedbirler dolayısıyla büyük bir özveri ile çalışan, başta İlçe Kaymakamımız olmak üzere polisimize ve jandarmamıza, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımızdan Allah razı olsun'' dedi.

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