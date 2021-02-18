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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik: "Yapmamız gerekenleri alışkanlık haline getirmeliyiz"

İHA

Vali Çelik: "Yapmamız gerekenleri alışkanlık haline getirmeliyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Kütahya’nın merkez mahalle muhtarlarına temel afet ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitim programında konuşan Vali Ali Çelik, “Temel afet ve farkındalık eğitimleriyle 2021 yılında 300 bin vatandaşımıza ulaşacağız” dedi.
Afetlere hazır bir Kütahya için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından muhtarlara yönelik “temel afet ve farkındalık eğitimi” düzenlendi.
Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Aydın Börü, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun ile merkeze bağlık 66 mahallenin muhtarları katıldı.
2021 yılında Türkiye genelinde 51 milyon kişiye temel afet ve farkındalık eğitimi verileceğini belirten Vali Ali Çelik, “İlimizde hedefimiz 300 bin vatandaşımıza ulaşmak. Üniversitemizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden STK’lara kadar temel afet ve farkındalık eğitimi süreci yıl boyunca yoğun şekilde devam edecek” dedi.

“Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri herkes bilmeli"
Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ile afet esnasında nasıl davranılması gerektiği konusunun hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Çelik, “Deprem olduğu anda camdan atlayan, merdivene koşan, asansöre binen çok sayıda insanla karşı karşıya kalıyoruz. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri herkes bilmeli, davranış değişikliği oluşmalı ve alışkanlık haline getirmeliyiz” diye konuştu.
Vali Çelik’in altını çizdiği bir diğer nokta da afet anında kesintisiz iletişim sağlanması oldu. Olası bir afet anında acil durumlar dışında telefon kullanılmaması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Temennimiz hiçbir afetle karşı karşıya kalmamak ancak bir afetle karşılaştığınızda bildiklerinizi o anda uygulamanız hayati önem taşıyor” dedi.

"Eğitimler daha da yaygınlaştırılmalı"
2021 yılının temel afet ve farkındalık konularında yoğun bir eğitim programıyla geçeceğini ifade eden Vali Çelik, “Afet bilincinin geliştirilmesi ve davranış değişikliği oluşturabilmek için eğitimleri yaygınlaştıracağız. Bu anlamda mahallelerimiz çok önemli. Eğitimlerin yaygınlaştırılmasında en büyük paydaşlarımızdan biri muhtarlarımız. Sizlerin bu anlamda büyük katkı sunacağından şüphemiz yok” şeklinde konuştu.
İki oturumda yapılan eğitim programının ilk bölümünde AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun; AFAD görev, yetki, sorumlulukları ve teşkilat yapısı, sivil savunma ve seferberlik bilgisi, afet sonrası hak sahipliği ve borçlandırma, afet sonrası insani yardım, AFAD gönüllülüğü, Afet Müdahale Planı, afetlerde psikososyal destek hizmetleri konularında muhtarlara bilgi verdi.
Muhtarlara afet farkındalık eğitimi verilmesiyle devam eden ikinci oturumda mahallelerde verilecek afet farkındalık eğitimleri ile ilgili iş birliği görüşüldü.

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