Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kar yağışı ve pandemi nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bırakıldı.

Kar yağışının yanında pandemi dolayısıyla çok sayıda işyerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlanmaması üzerine harekete geçen Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilin farklı noktalarını gezerek sokak hayvanlarına mama bıraktı. Jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar ve hayvan severlerden tam not aldı.

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