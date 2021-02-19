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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da çakarlı araç denetimi

İHA

Simav’da çakarlı araç denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı bir uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi kavşağında yapılan kontrollere Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Emniyet Müdürü Onur Altındağ da katıldı.
Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezindeki trafiğin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, çakar adı verilen ışıklı uyarı işareti ve siren kullanan araca rastlanılmadığı belirtildi.

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