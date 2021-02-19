Belediye ekipleri 4 köpeği donmak üzereyken kurtardı

Kütahya'nın Emet ilçesinde açlık ve soğuktan ölmek üzere olan anne ve 3 yavru köpeği belediye ekiplerinin müdahalesi kurtardı.

Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Metin Şenel, yaptığı açıklamada, ''Gece şahsıma gelen ihbar üzerine, Belediye Zabıta ekiplerimizi Akpınar Mahallesi Termal Kent Sitesi'ne yönlendirdik. İhbarın geldiği yerde anne köpek ve yavrularının soğuktan ve açlıktan donmak üzere olduğu tespit edildi. Ekiplerimiz hemen 3 yavrulu anne köpeğe kulübe tedarik edip bol miktarda mama bıraktı. Anne köpeğimiz ve yavru köpeklerin sıcak bir yuvası oldu. Bakımlarını belediye personelimiz üstlendi. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.