Dereceye giren öğrenciye “Teşekkür belgesi”

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hayallerim Kitaplarımın Arasında" Kitap Ayracı Tasarımı yarışmasında birinci olan öğrenciye “Teşekkür Belgesi” verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Zaman Dursun Kütahya Okusun” projesi kapsamında, il genelindeki okullarda, "Hayallerim Kitaplarımın Arasında" kitap ayracı tasarım yarışması düzenlendi.

Yarışmada Merkez Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Hüsniye Sude Eker birinci olurken, Gediz Kurtuluş İlkokulu 3/D sınıfı öğrencisi Hayrettin Serdar Aksu ikinci, Gediz Mehmetçik Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Zeynep Uzsoy üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmada birinci olan Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Hüsniye Sude Eker'i tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

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