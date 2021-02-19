Eynal Kaplıcaları’na turizm projesi

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları’nın bölgenin en önemli termal turizm merkezi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, “ Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ı makamında ziyaret ettik. Eynal Kaplıcaları turizm merkezi içerisinde yapılmasını planladığımız bazı projelerle yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.

Hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında, istenilen şartları yerine getiren Eynal Kaplıcaları’nın “Güvenli Turizm Sertifikası” bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.