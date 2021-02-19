Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kömür yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TavşanlıHarmancık karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Osman Işık (58) yönetimindeki 06 NP 610 plakalı kamyon, yoldan çakarak devrildi. Kazada, sürücü Osman Işık yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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