Yarım asırlık asker uğurlama geleneği Cuma namazı sonrası dualarla yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek gençler için Cuma namazı sonrası Korona virüs önlemleri kapsamında asker duası yapıldı.

Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Bezirgan köyü’nde, askere gidecek olan gençler için Bezirgan Köyü Cami’inde kılınan Cuma namazından sonra asker duası yapıldı.

Askere gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten asker adayları' “Kutsal vatan görevine gideceğimizden dolayı çok mutluyuz. Pandemi nedeniyle eğlence yapamadık. Bunun için biraz buruk bir sevinç içerisindeyiz. Ama şartlar ne olursa olsun peygamber ocağına gideceğimiz için gurur duyuyoruz. Allah’ın izni ile Türk milletinde bizim gibi vatana aşık gençler olduğu sürece bu vatanı kimse parçalayamaz” ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır asker uğurlama geleneğinin yapıldığı köyde Recep Öz, Muharrem Eser ve Selahattin Güler yapılan dualarla uğurlandı.

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