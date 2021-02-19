13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, TavşanlıHarmancık Karayolu´nun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Osman Işık´ın kullandığı 43 PN 610 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Işık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-02-19 17:14:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.