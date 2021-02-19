Kütahya'da iş yerinde 7 bin 40 adet kaçak makaron ele geçirildi

İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da bir işyerinde yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 7 bin 40 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerinde yaptığı aramada, 7 bin 40 adet içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.