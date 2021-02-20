Hisarcıklı muhtarlar Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde stres attı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde köy ve mahalle muhtarları Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni gezerek, kayak yapıp stres attılar.

Kış turizminin gözdesi haline gelen Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen geziye Kaymakam Buğra Karadağ, AK Parti İle Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Günübirlik kayak hizmeti veren Murat Dağı Termal Kayak Merkezi tesislerinde bulunan bungalov evlerini gezen muhtarlar daha sonra kayak pistine geçtiler. Kayak pistinde özellikle kar kızağına binerek stres atıp, karın tadını çıkaran köy ve mahalle muhtarlarına Gediz Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul tarafından baklava ikram edildi.

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