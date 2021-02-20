DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi'nde Akademik Teşvik Ödülleri' töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını açıklamasının ardından Simav Teknoloji Fakültesi'nde başarılı akademisyenler için tören düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesinin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede görev yapan ve akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için görev yaptıkları akademik birimler özelinde çevrim içi tören düzenlendi.

Simav Teknoloji Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, aynı zamanda Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Fakültede görev yapan akademisyenler katıldı. 4 akademisyeninin akademik teşvik almaya hak kazandığı başvurular sonucunda Dr. Öğr. üyesi Ahmet Aktaş Fakültedeki en yüksek puanı elde etti.

Törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı ve Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, Simav Teknoloji Fakültesinin Türkiye’de en küçük nüfusa sahip olup mühendis yetiştiren fakültelerin başında geldiğini söyledi.

Dekan Gavas, ”Küçük yerde yaşamanın kolaylıklarıyla beraber zorlukları da var. Bazı arkadaşlarımızın hiç yüksek lisans doktora dersi yok. Buna karşın arkadaşlarımız büyük fedakarlık göstererek birçoğu profesörlüğe kadar yükseldi ve akademik faaliyetlerini burada sürdürüyorlar. Bunun için ben öğretim üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fakültemizin gelişmesinde katkısı olan, elindeki imkanların hepsini fakültemiz için harcayan öğretim elemanları ile idari personelimize de teşekkür ediyorum. Simav'daki yerleşkemizin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük destekleri olan Dr. İbrahim Naci Eren'e, Ecz. Oğuz Akın'a ve İş İnsanı Şeref Kazcıoğlu'na bu vesileyle üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Simav Teknoloji Fakültesi akademik personelin yanı sıra artık yönetici yetiştiren bir fakülte durumuna geldi. Üniversitemizin imkânlarını Simav Teknoloji Fakültesi için de kullandığı için rektörümüz Kazım Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı akademisyenleri tebrik eden Rektör Kazım Uysal, “Simav Teknoloji Fakültemiz bulunduğu bölgeye hem akademisyen hem idareci yetiştiriyor ve bu anlamda büyük katkı sağlıyor. Simav'ı ve Fakültemizi çok önemsiyoruz. Buradaki olumlu gelişmelerden çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bununla beraber yaşanan olumsuzluklardan da en kısa sürede haber olmak ve sizlerle birlikte Fakültemizi daha iyiye götürmek için elimizden geleni yapalım. Akademik teşvik kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun değerlendirmesi sonucu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktaş, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kasım, Dr. Öğr. Üyesi Sevda Engin ve Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldız akademik teşvik almaya hak kazandı.

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