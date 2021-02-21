Kütahya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul yıkılacak

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi atölyeleri ile 2 yapının yıkım ihalesi yapıldı.

İl Özel İdaresinde düzenlenen ihaleye; Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, encümen üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Recep Toy ile İbrahim Karataş katıldı.

Eğitim binası ve yapıların yıkımı için 51 firma teklif verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, ihalenin hayırlı olmasını diledi.

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