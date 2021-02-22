DPÜ’de Genel Kurul Toplantısı ve Akademik Teşvik Ödül Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını açıklamasının ardından İslami İlimler Fakültesinde başarılı akademisyenler için tören düzenlendi.

Üniversitenin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede görev yapan ve akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için görev yaptıkları akademik birimler özelinde çevrim içi tören düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Dekan Prof. Dr. Ali Çelik ve fakültede görev yapan akademisyenler katıldı. 7 akademisyenin akademik teşvik almaya hak kazandığı başvurular sonucunda Doç. Dr. Ahmet Türkan fakültedeki en yüksek puanı elde etti.

Törende yaptığı konuşmada akademik teşvik almaya hak kazanan hocalarını tebrik eden Dekan Prof. Dr. Ali Çelik, “Aynı zamanda Fakültemiz mensubu değerli hocalarımızın akademik teşvik kapsamında değerlendirmeye girmese de paydaş kurumlar ve toplum nezdinde önemli bir karşılığı olan vaazirşad, seminer, konferans, panel, dergi yayını gibi etkinliklerle 2020 yılı içerisinde önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtmek isterim. Bu vesileyle Fakültemizin akademik ve toplumsal faaliyetlerine katkı sunan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” İslami İlimler Fakültemizden gelen tüm dosyaların sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olduğu gördük. Akademik teşvik dosyalarının hazırlanması ve kurula sunulması aşamasında İslami İlimler Fakültesi hocalarımızın gösterdiği özen ve titizlik sebebiyle teşekkür ediyorum. Fakültemiz akademisyenlerinin akademik çalışmalarındaki başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Akademik Teşvik kazanan akademisyenlerin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Rektör Kazım Uysal,”Dekanımız Prof. Dr. Ali Çelik’in de belirttiği üzere İslami İlimler Fakültemiz geçtiğimiz yıl içerisinde son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. Özellikle topluma yönelik faaliyetler ve fakülte bünyesinde çıkarılmış olan Hikemiyat ile Lisanü’lVahy dergilerinin çok önemli hizmetler olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarda yer alan hocalarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun değerlendirmesi sonucu, Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kocaman, Dr. Öğr. Üyesi Ergin Ögcem, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Söylev, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş ve Öğr. Gör. Dr. Abdullah Çakır isimli akademisyenler akademik teşvik almaya hak kazandı.

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