KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "Mesleki Eğitim işbirliği" protokolü çerçevesinde Kütahya’da proje okul olarak eğitim veren "KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürü İslam Aktepe, KÜTSO adına Emin Yüce, Mustafa Aktaş ve Salih Nafi Alıç ve KÜTBO adına Yasemin Yol katıldılar.

Toplantıda, Kütahya'da mesleki eğitimin geleceği, KÜTSO MTAL'nin çalışmaları ve okulun ileriye yönelik gelişim süreci ele alındı.

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