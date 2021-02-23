Dubai´de Türkiye rekoru kıran Türker´in hedefi Tokyo Olimpiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dubai´de Türkiye rekoru kıran Türker´in hedefi Tokyo Olimpiyatları

DHA

Dubai´de Türkiye rekoru kıran Türker´in hedefi Tokyo Olimpiyatları


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)DUBAİ´de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'sinde 4´ncülük getiren 4.09.92´lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran Kütahyalı özel sporcu Oğuz Türker (21), en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi. Matematik dersinden kaçmak için başladığı atletizmde başarılara imza atan Türker, "Sekiz yıllık sporcuyum. 100´den fazla madalyam var, aralarındaki en değerlisi Gençler Dünya Şampiyonu olduğum madalya. Şimdi en büyük hedefim olimpiyatlara giderek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.
8 yıldır atletizm branşında piste çıkan özel sporcu Oğuz Türker, 100´den fazla madalya kazandı. 2019 yılında milli formayla çıktığı IPC Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türker, 52 ülkeden 471 sporcunun mücadele ettiği Dubai Para Atletizm Grand Prix'sinde dördüncü oldu. 4.09.92´lik derecesiyle Türkiye rekoru da kırdı. 800 metre ve bin 500 metrede hem pist hem de salon kategorilerinde Türkiye rekoru unvanını elinde tutan Türker´in yeni hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye adına madalya kazanıp, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek.
8 YILDA 100´DEN FAZLA MADALYA ALDI
Atletizme 8 yıl önce matematik dersinden kaçarak katıldığı yarışma ile başladığını anlatan Oğuz Türker, "Bir yarışma vardı. 'Derse girmeyelim oraya gidelim' dedik. O şekilde spora başladım. Ferdi branşta yarıştım. O yarışmada dördüncü olmuştum. 8 yıllık sporcuyum. 100´den fazla madalyam var. Aralarındaki en değerlisi Gençler Dünya Şampiyonu olduğum madalya. Bu benim için bir basamaktı. Şimdi en büyük hedefim, olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.
`EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK´
Dubai´deki yarışmada Türkiye adına yarışmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Türker, "Antrenörlerimizle çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Daha iyileri de olacak. Kıl payı saliselerle madalyayı kaçırdım. Her zaman rekor kırdım. Ailem çok destek oldu. Sonra antrenörüm. Artık antrenörümde ailemin içinde. Yeri geldi abilik, yeri geldi babalık yaptı. Bu süreçte çok önemli destek verdiler" diye konuştu.
`HAYALİMİZ OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK´
Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ise, Türker ile 8 yıl geçirdiklerini ve gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Piste her çıktıklarında hedeflerinin madalya olduğunu anlatan Güleç, "Her yarışma bizim için bir basamak. Hayalimiz Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemize bir madalya kazandırmak. Oğuz, en son gittiği Dubai´de dördüncü oldu. Üçüncülüğü kıl payı kaçırdı, ama bizi mutlu eden olay Türkiye rekoru kırmasıydı. Bu da ayrı bir mutluluk getirdi. Bunları yaparken tek başımıza değiliz. Bir sporcunun, her şeyiyle ilgilenmek kolay değil. Burada ailesinin çok büyük katkısı var. Özel Sporcular Federasyonu Başkanımız Birol Aydın gerçekten bizi destekliyor ve mutlu ediyor. Kütahya´da da yine kamu kurum ve kuruluşlarımız her türlü desteği sağlıyor. Belediye Başkanımız Alim Işık´a ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Feyzullah Gayret´e çok teşekkür ederiz. Özellikle tesislerimiz açısından salonumuzun ve tartan pistimizin olması büyük bir avantaj" dedi.
`PROFESYONEL BİR EKİP OLUŞTURULDU´
Mart ayında düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini, sonrasında da olimpiyat kotasını alıp, Tokyo´da gerçekleştirilecek yarışmada Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydeden Güleç, "Özel Sporcular Federasyonumuz bakanlığımızla işbirliğinde profesyonel bir ekip oluşturuldu. Bu ekiple, güzel yerlere gideceğimize inanıyorum. Federasyon Başkanımız Birol Aydın, bu ekibin üzerinde çok duruyor. Çocuklarımızın ileriye gitmesi için her an yanlarında" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-02-23 10:00:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele ...
Simav’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Simav’da uyuşturucu operasyonu
Başkan Ali Var: "AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyasetidir"
YEREL HABERLER Başkan Ali Var: "AK Parti siyaseti hizmet ve eser ...
Kütahya Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında işletme potokolü
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında ...
Kütahya’da üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma imkanı
YEREL HABERLER Kütahya’da üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma ...
KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile ...
DPÜ’de Genel Kurul Toplantısı ve Akademik Teşvik Ödül Töreni
YEREL HABERLER DPÜ’de Genel Kurul Toplantısı ve Akademik Teşvik Ödül ...
"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"
YEREL HABERLER "Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"
Köyde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Köyde kan bağışı kampanyası
Altıntaş Zafer OSB'de altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş Zafer OSB'de altyapı çalışmaları
287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER 287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı
Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu
YEREL HABERLER Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son ...
Polisten 'Çakarlı araç' denetimi
YEREL HABERLER Polisten 'Çakarlı araç' denetimi
Gaybiefendi'ye mahalle fırını
YEREL HABERLER Gaybiefendi'ye mahalle fırını
Kütahya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul yıkılacak
YEREL HABERLER Kütahya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 ...