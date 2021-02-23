AK Parti Emet İlçe Başkanı Ciner'den hastane ziyareti

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi idari kadrosunu ziyaret etti.

Ciner, yaptığı açıklamada, "Yaşanan Korona virüs salgını döneminde tüm sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Emet teşkilatı olarak halkımıza hizmet ve hastanemiz için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız. Hastane Başhekimi ve tüm personele, özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürler'' dedi.

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