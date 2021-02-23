Kütahya’da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlara yönelik sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” Hayvan hastalıklarından korunmanın en önemli ayağı aşılamadır. Bu bakımdan, Bakanlığımız tarafından belirlenen programlar dâhilinde hayvan hastalıklarına karşı hazırlıklı olmak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ülkemiz genelinde aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, halk arasında "dabak" diye de bilinen hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölümlere, gebe hayvanlarda ise yavru atmalara sebep olarak, Ülkemizde önemli ekonomik kayıplara neden olan şap hastalığından korunmak amacıyla yürütülen sonbahar dönemi aşılama kampanyası 17 Şubat itibari ile başlamış olup 30 Nisan’a kadar devam edecektir” dedi.

Yeni doğan hayvanlar ile hayatında ilk defa şap aşısı aşılanmış büyükbaş hayvanlara rapel aşılama çalışmalarının 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini söyleyen Müdür Orhan Özçalık,” Yetiştiricilerimizin 5996 sayılı kanun gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptırmaları mecburidir. Aşı yaptırmayanlara ilgili kanun çerçevesinde para cezası uygulanacaktır. Ayrıca şap aşısı uygulanmamış olan hayvan sahibi yetiştiriciler buzağı desteklemesinden faydalanamaz. Bu nedenle ilimizde bu hastalığı önleyebilmek için tüm yetiştiricilerimizin, kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, aşılama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermeleri çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Aşılama çalışmalarının İl ve İlçe Müdürlükleri hayvan sağlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüleceğini belirten Özçalık, "Hedefimiz, ilimizde bulunan büyükbaş hayvan mevcudunun tamamının aşılanması ve yüzde 100 başarı ile bu aşılama döneminin tamamlanmasıdır. Tüm yetiştiricilerimize hastalıktan uzak, bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

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