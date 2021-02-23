Kütahya'da araç sayısı 215 bin 963 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 3 bin 275 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 309 artışla 215 bin 963 oldu.

Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 549'u otomobil, 3 bin 803'ü minibüs, bin 811'i otobüs, 27 bin 630'u kamyonet, 7 bin 207'si kamyon, 32 bin 412'si motosiklet, 34 bin 686'sı traktör, 565'i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.