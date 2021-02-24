Başkan Gültekin: "Tarım Fuarı, Ticaret Borsası Alanı'nda yapılacak"

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın bu yıl 2529 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirileceği belirtildi.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, pandemi nedeniyle bir yıl ara veren fuar özellikle tarım sektörü tarafından büyük bir umutla beklendiğini ifade etti.

12 yıldır sürdürülen Tarım Fuarı'nın bu yıl daha büyük ve daha modern bir alanda gerçekleştirileceğini belirten Gültekin, "Fuar alanımızın altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Tüm üretici dostlarımızı fuarda güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. 5 gün devam edecek olan Kütahya Tarım Fuarının 25 bin metrekare alanda gerçekleşmesi bekleniyor. Fuar süresinde çiftçilerimize yönelik çeşitli eğitim etkinliklerinin de düzenlenecek. Bilindiği gibi, Kütahya Tarım Fuarına Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, Kütahya Ziraat Odaları , Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri, Kütahya Ticaret Borsası, TKDK ve Kütahya Panko Birlik, organizasyon komitesi içinde yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği takviminde yer alan fuar için KOSGEB de destek sağlıyor" diye konuştu.

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