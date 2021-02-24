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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da yılkı atlarına yem desteği

İHA

Kütahya'da yılkı atlarına yem desteği

Kütahya'nın Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Yaylacık Ormanları'nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.
Kışın tüm güzelliği ile evreni sararken, kimi zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin,” Özellikle yaban hayatı ve sokak hayvanları kışın sert koşullarına karşı savaş veriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüzce bu zor koşullarda yaban hayatına destek için aralıklarla yemleme çalışması yapılmaktadır. Yapılan yemleme çalışmalarından biri de Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yaylacık Ormanlarında yaşamlarını sürdüren yılkı atları için gerçekleştirildi. Yemleme çalışması ile saman, bayat ekmekler ve simitler yaban hayvanları ve yılkı atları için doğaya bırakıldı” dedi.
Yemleme çalışmasına katılan Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Karın yağması ile yabani hayvanların bu zor şartlarda sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz için yemleme çalışmaları yapıyoruz. Bölgedeki hayvanların beslenmeleri için yem, saman ve ekmek tedarikinde bulunup, zorlu koşullarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Mevsimsel şartlardan ötürü yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına verdiğimiz bu destekte emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yemleme çalışmalarına Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Orman İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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