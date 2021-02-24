Vakıf Başkanı İrfan Altun toprağa verildi

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Ribat Eğitim Vakfı Kütahya Bölge Başkanı İrfan Altun, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Kütahya Meydan Camii emekli İmamHatibi, Anadolu Aile Derneği ile Meydan Aşevinin kurucusu, Ribat Eğitim Vakfı Kütahya Bölge Başkanı 2 çocuk babası 57 yaşındaki İrfan Altun, bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İrfan Altun, kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

İrfan Altun’un ölümü Kütahya’da büyük üzüntüye neden oldu.

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