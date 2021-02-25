Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. adlı şüphelinin, aracıyla kent merkezine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Eskişehir karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü O.K., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-02-25 09:24:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.