Belediye personeline ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelikler gereği 133 belediye çalışanına mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, nitelikli iş gücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının kuvvetlendirilmesi ile iş kazalarının en aza indirilmesini amaçladıklarını belirtti. Başkan Biçer, “ 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetkeliklerde belirtilen, yapılan işin niteliğine göre yapan kişinin belgesinin olması gereğince inşaat işçisi, makine bakımcı ve kaynak dallarında 133 personelimize mesleki yeterlilik belgesi teslim ettik. Daha çok sahada çalışan personelimiz kapsayan bu çalışmayı önemsiyoruz. Personellerimiz, iş kazaları ve benzeri konularda bilinçlenip, uluslar arası bir belgeye sahip oldu. Personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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