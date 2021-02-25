Aslanapa'da küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Koyun ve keçi çiçeği hastalığına karşı aşı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz Esenköy'de çıkan Koyun ve Keçi çiçeği hastalığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ivedilikle müdahale edildi. Koruma ve gözetim bölgelerinde aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Bulaş riskine karşı aşı çalışmaları kısa sürede bitirilecektir. Koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen yerlerde hayvan alım satımı yasaklandı. Üreticilerimizin alınan kararlara uyması oldukça önemlidir'' ifadeleri kullanıldı.

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