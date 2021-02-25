DPÜ’den Meslek Lisesi öğrencileri için uluslararası proje

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yürütücülüğünü Litvanya’dan Vilniaus Kolegıja’nın üstlendiği Meslek Lisesi öğrencilerinin sosyalduygusal becerilerinin gelişimlerine katkıda bulunacak uluslararası bir projenin paydaşı oldu.

Yürütücülüğünü Litvanya’da bulunan Vilniaus Kolegıja’nın üstlendiği, Üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinden araştırmacıların yer aldığı StayWell Projesi (Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners) ile Meslek Liselerindeki öğrenci ve öğretmenlere destekler sunulacak.

“Kütahya’dan iki pilot okul belirlendi”

Konuyla ilgili Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada,” Litvanya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen proje (StayWell20201LT01KA202078016), bir KA202 Stratejik Ortaklıklar Projesi olup meslek lisesi öğrencilerinin sosyalduygusal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı ve bunu web araçları vasıtasıyla yapabilmelerini hedeflemektedir. Proje ortakları üniversitemiz ve Litvanya dışında, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan ve Slovenya’dan üniversite ve kurumlardır. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iştirakçi ortak olduğu proje kapsamında Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot çalışmalar yapabilmek için seçildi. 2020 yılı Kasım ayında başlanan projenin üniversitemizdeki bilimsel çalışmaları Doç. Dr. Volkan Gülüm, Öğr. Gör. Dr. Figen Karaferye ve Prof. Dr. Oktay Şahbaz tarafından yürütülmüş, Öğr. Gör. Dr. Berrin Demir ve Öğr. Gör. Elmas Dönmez de projenin etkin bir şekilde uygulanması için görev almışlardır” denildi.

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