Altıntaş'ta yeni emniyet binası hizmete girdi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapımı tamamlanan emniyet binasının hizmete girdiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yenilendi Emniyet personelimiz yeni binasında hizmet vermeye başladı. Kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Emeği geçen herkese ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.