25 milyon TL'lik dev yatırım öğrencileri bekliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşık 25 milyon TL harcanarak yapılan KYK Yurdu, 500 öğrenci kapasitesiyle ilçeye gelecek öğrencileri bekliyor.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 25 Milyon TL'ye mâl olan ve 500'ün üzerinde öğrencimize barınma hizmeti verecek KYK yurdumuzda incelemelerde bulunduk. Hiç bir masraftan kaçınmadan tüm detayları ile 5 yıldızlı otel konforunda yapılan KYK yurdumuzun, ilçemize kazandırılmasında ve yapımında emeği geçenlere, yurdumuzun müdürlük vazifesini layıkıyla yerine getiren ve kesin kabulden önce, son kontrolleri yapmaktaki titiz davranışlarından dolayı değerli müdürümüz sayın Mehmet Ali Özçelik'e şükranlarımı sunuyorum. Emet ilçemiz ülkemizin dört bir yanından gelecek olan öğrencilerimizi ağırlamaya KYK yurdu ve vatandaşlarıyla hazırdır. Aileler gönül rahatlığı ile evlatlarını muhteşem KYK yurdu ve kaliteli öğretmen kadrosuyla Meslek Yüksekokulumuza gönderebilirler'' ifadelerini kullandı.

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