Eynal Kaplıcaları’na sağlık turizmi projesi

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Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları için hazırlanan sağlık turizmi projelerinin, Sağlık Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları’nın bölgenin en önemli sağlık termal turizmi merkezi olacağını belirtti. Başkan Biçer “ Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret ederek projelerimiz hakkında görüştük. İlçemizi ziyaret eden Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Erşan ile projemizin yol haritasını çizmek için, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez ve Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Hakkı Boyacı ile birlikte proje alanlarını yerinde inceledik. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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