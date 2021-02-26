Gölette çevre düzenlemesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızıloltuk köyü göletinde çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şaphane İl Genel Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada, ''Kızılkoltuk köyü göletimizin taş döşeme işleri hayırlısıyla bitti. Şimdi ise her hangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için, gölet kenarlarının güvenliği sağlayacak demir bariyerlerimizi getirdik, inşallah en kısa sürede bariyerlerimizi döşeyip daha rahat bir yol geçişi sağlamış olacağız. Yapılacak bariyerlerle köylülerin uşak yoluna çıkışında herhangi bir kazaya sebep verilmemesini sağlıyoruz. Şaphane merkezine 17 kilometre mesafede olan doğa harikası bu bölgemize vatandaşlarımız balık tutmak için geliyorlar. İl özel İdaresine destekleri için teşekkür ediyoruz'' dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.