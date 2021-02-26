Kütahya’nın Şaphane 75. Yıl Ortaokulunda Müdür Yardımcısı Hakan Balta’nın kurduğu “Öğreniyorum, öğretiyorum ve zekamı geliştiriyorum” adlı eTwinning projesi, 9 farklı şehirden 9 okulun katılımıyla etkinliklerine başladı.

Müdür Yardımcısı Hakan Balta, yaptığı açıklamada, ''Projeye Denizli’nin Acıpayam ilçesinden Gazi Kelekçi Ortaokulu kurucu ortak ve 7 farklı şehirden okullar ortak olarak dahil oldu. Proje 9 farklı şehirden, 9 farklı okul ile birlikte yürütülüyor. Akıl ve zeka oyunları özellikle çocuklarda zihinsel gelişim sürecinde son derece önemli etkilere sahiptir. Bu düşünceyle yola çıktık. Öğrencilerimize çeşitli akıl ve zeka oyunları öğretiyoruz. Öğrendiklerini de aile bireylerine ve arkadaşlarına öğretmelerini sağlıyoruz. Ayrıca son zamanlarda eğitimde sık kullanılan Web 2.0 araçlarını kullanmaları için de öğrencileriyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların tamamını projeye ortak olan diğer okullar da eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Proje haziran ayında tamamlanacak'' dedi.

Balta, ''Proje sonundan zeka oyunları turnuvaları düzenlenecek ve dereceye girenler ödüllendirilecek. Proje sürecinde öğrenilen Web 2.0 araçları kullanılarak ortak okullarla birlikte iş birlikçi ürünler oluşturulacak. Ayrıca projenin sürekliliğini sağlamak için ortak okullara zeka oyunları sınıfı kurulacak'' ifadelerini kullandı.

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