Belediyeden 100 bin adet hijyen paketi

Kütahya Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıtımı, şehrin her noktasında devam ediyor.

Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında yer alan maske, dezenfektan ve kolonya Kütahya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor. Şehrin her noktasında dağıtımı devam eden hijyen paketleri, toplamda 100 bin adet olarak dağıtılması planlanıyor. Hijyen paketleri, vatandaşların yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, Sevgi Yolu, Sanayi Sitesi, Keresteciler Sitesi, Kıbrıs Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Abdurrahman Karaa Bulvarında da dağıtılmaya devam ediyor. Ayrıca köyden mahalleye dönüşen Perli, Yenibosna, Civli, Zığra, İkizhüyük, Siner, Alayunt, Ağaçköy,Geven, Kirazpınar, Andız Aydoğdu, Kumarı, Çalca, İnköy, Parmakören Mahallelerinde de dağıtıldı.

Toplamda 100 bin adet hijyen seti vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımı yapılacağı kaydedildi.

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