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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 120 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA

Kütahya'da 120 gram metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın üzerinde 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
O.K. isimli şahsın Kütahya il merkezine uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu şahsın içerisinde bulunduğu aracı Kütahya Eskişehir yolu girişinde polis uygulama noktasında durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada,120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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