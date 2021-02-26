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Türk bilim adamları, kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı

DHA

Türk bilim adamları, kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde yapılan bilimsel çalışmayla, kudret narının kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırdığı kanıtlandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, hayvan deneylerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yılda bir kere yetişen bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık" dedi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü akademisyenleri, 5 yıldır yaptıkları bilimsel çalışmanın sonunda kudret narının kemik kırıklarının iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya çıkardı. Ortopedinin yanı sıra patoloji ve biomedikal doktorlarının da yer aldığı bilimsel çalışmada, hayvan deneyleri aşamasını tamamlayan ekip, kudret narı özütünün insan kemiklerinin iyileştirilmesinde kullanılması için gün sayıyor. 
`SIRA İNSANLARDA UYGULAMAYA GELDİ´
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, "Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda, yılda bir kere yetişir. Yaptığımız sıçan çalışmasıyla bu bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık. Kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıyor. Bu çalışmayla, dünyada bir ilki başardık ve bu konudaki tek çalışma olarak literatüre de girdik. Çalışmamızı uluslararası tanınan iyi bir dergide yayınlanması için de kabul aldık. Hem üniversitemiz adına hem de bu çalışmaya Kütahya´da imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki aşama bu çalışmayı insanlarda yapabilmek olacak. İnsanlarda da kırık kemiklerde, kaynamanın olduğunu görebileceğimiz çalışmalara başlayacağız. Kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır. Araştırmaya devam edeceğiz" dedi.
`ORTOPEDİ HEKİMLERİNİN TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK´
Kırık kaynamasının ortopedist hekimleri için çok meşakkatli ve zor bir süreç olabildiğine dikkat çeken KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, "Bunun için yan ürünler gerekebiliyor. Farklı ürünler kullanabiliyoruz. Kudret narı da bunun sağlanmasında bize yardımcı oluyor. Beklentimiz, bilimsel çalışmanın klinik çalışmalarla desteklenip sonraki süreçte kırık kaynamasındaki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek" ifadelerini kullandı.
Kudret narı uygulanan kemiklerin biomedikal anlamda tam not aldığını belirten İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök de "Bu çalışmada görev almak gurur verici. Klinik testlerin yanında biomedikal testler de önemli. `Kudret Narı´ ekstrası uygulanmış sıçan kaval kemiğinin (tibia) uygulanmayanlara göre biomekanik olarak daha dayanıklı olduklarını gördük" diye konuştu.
`KUDRET NARI´NIN KIRIĞA ETKİLERİ OLUMLU´
KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Uz. Dr. Burhan Öztürk, "Yaklaşık 5 yıl önce tezimizle alakalı `Nasıl bir araştırma yapalım?´ derken, kudret narıyla ilgili literatürde yapılmış bir çalışmayı fark ettik. Bu bitkinin, özellikle diyabet hastalarında ve yara iyileşmelerindeki etkileri ile anti tümör araştırmalarının yapıldığını fark ettik. Fakat kemik ve kırık üzerine bir çalışmanın olmadığını gördük. Bunun üzerine bir çalışma planladık. Çalışmamızın sonucunda gerek biomekanik gerek histopatolojik gerekse radyolojik olarak bitkinin kırığa, olumlu etkilerini bulduk" dedi.
TÜRK BİLİM İNSANLARI LİTERATÜRDE
Kudret Narı´nın kemik kırıklarını iyileştirmede onarıcı ve yapıcı etkisi olduğunu ispatlayan çalışmayı gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sabit Numan Kuyubaşı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Uz. Dr. Burhan Öztürk, KSBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Değer, Op. Dr. Alaaddin Oktar Üzümcügil, DPÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Hasan Basri Karayel´den oluşan ekip literatürde yerini alacak. Ekip, uluslararası yayın yapan `Journal of Mechanics in Medicine and Biology´ dergisinde makale yayımlayarak çalışmayı bilim dünyasına anlatacak.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-02-26 15:53:30

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