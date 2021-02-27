Takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Yusuf Altay yaralandı.

Kaza, dün gece, Tavşanlı ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ndeki tren garı önünde meydana geldi. Yusuf Altay'ın yönetimindeki 43 SS 235 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Ters dönerek duran otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Altay ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-02-27 11:54:54



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