Kütahya'da dolunay manzarası mest etti

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Kütahya'da akşam saatlerinde beliren dolunayın görüntüsü, şehrin güzelliğiyle birleşince görenleri mest etti.

Kütahya'nın manzarasıyla birleşen dolunay görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, oluşan bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

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