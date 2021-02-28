Kar ve çiğdemler bir arada

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Kütahya'nın Radar bölgesinde kar ve çiğdemlerin aynı karedeki görüntüsü, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kumarı köyü yakınlarındaki baharın müjdecisi çiğdem ve karın aynı karede olması vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Erken açan çiğdem çiçeklerinin kar altında kaldığını söyleyen Ömer Çelik isimli vatandaş, “Mevsimini şaşıran ve çiçek açan çiğdemlerin üzerine kar yağdı. Beyaz ve sarı rengin oluşturduğu görüntü ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu” dedi.

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