Emet'te sokak hayvanlarına kısırlaştırma, aşılama ve kimlik çalışmaları

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından yüzden fazla sokak hayvanının aşılama kimlik ve kısırlaştırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Emet Belediyesi, 14 Şubat tarihinde yapılan protokol kapsamında Kütahya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Halil Kuycak, Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ali Bilcan, Veteriner Hekimler Muhittin Yaldız, Bekir Acar, Abdullah İnce, Ömer Çakırkaya, Ulvi Tataroğlu, Taha Acar ve Emet Belediyesi Zabıta Amirliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Emet Belediye Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Doğan, ''Belediye olarak sokak dostlarımızı önemsiyor, yaşam alanlarını iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kütahya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı koordinesinde 14 Şubat tarihinden bu yana sokaklarımızda yasayan 100'den fazla can dostu hayvanlarımızın aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Desteklerinden dolayı Kütahya Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız Sayın Ahmet Halil Kuycak, Kütahya Belediye başkanımız Sayın Alim Işık’a ilçemizde 15 günlük çalışmada emek veren Veteriner Hekimlerimize ve emeği geçen belediye personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz“ diye konuştu.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmaları değerlendiren ve Emet Belediyesine teşekkür eden Kütahya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Halil Kuycak, ”Emet ilçemizde 14 şubat tarihinde başlayan çalışmalarımız kapsamında sokak dostlarımızın bakım aşılama, kısırlaştırma ve kimlik çalışmaları tamamlandı. Emet belediyesi tarafından hazırlanan geçici hayvan bakım evi projesi, günün şartlarına uygun güzel bir çalışma olacak. Sokak dostlarımıza gerekli hassasiyeti gösteren Belediye Başkanımız aynı zamanda meslektaşımız olan Veteriner Hekim Hüseyin Doğan’a odamız ve hekimlerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz “dedi.

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