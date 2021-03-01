Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne atama

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Kütahya’nın Simav ilçesine, 97’ncı dönem ‘Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY)’ kurasında 1 Radyoloji Uzman Tabip ile 5 yeni tabip kadrosunun verildiği bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, sağlık alanında hizmet etmeye ve Simavlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Kulat, “97’ncı dönem ‘Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY)’ kurasında, ilçemiz Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine, Radyoloji Uzmanı kadrosu ve 5 yeni tabip kadrosu verildi. Şehrimize ve bölgemize hekim tahsisinde bize destek olan Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler’e, Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a, Belediye Başkanı Adil Biçer’e ve Simav’daki sağlık yöneticilerine teşekkür ediyoruz.Hayırlı olsun” dedi.

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