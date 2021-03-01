Çavdarhisar'da bayanlara yönelik ''Cenaze yıkama'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bayanlara yönelik cenaze yıkama kursunu başarıyla tamamlayan 7 kursiyer sertifikasını aldı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar'lı bayanlar tarafından cenaze yıkama kursunun açılması talep edildi. Bizler de bu talep doğrultusunda böyle bir kurs açtık. 2 haftada 32 saat boyunca, ölünün sekarat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitim verdik. Türkiye genelinde böyle kursların verilmesi kesinlikle şarttır. Çünkü herhangi bir deprem, afet, savaş gibi doğal bir durumda, ölülerimizin son görevlerini yaptıracak birkaç bayanın olması gerekmektedir. Bundan dolayı da biz bu kursları açtık. Kursa katılan bayan sayısı 13 kişi idi. 32 saat süren kursu 9 kişi tamamlarken, 7 bayan kursiyerimiz sertifika almayı hakketti. Kurs, ilçe müftülüğü hizmet binasında verilmiş olup, İlçe Müftümüz bayanlara kurs açılışında kendilerini böyle bir zamanda cenaze yıkama sıkıntılarının çekildiğini bu yüzden kursa katılarak bu alanda cesur bir adım attıkları için teşekkürlerini ileterek kursiyerlere birer kitap hediye etti. Usta öğreticimiz Sıdıka Aydın, Emet Müftülüğü'nde görevli olup, bu kurs için ilçemize gelip faydalı olmaya çalışmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

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