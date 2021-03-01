Başkan Biçer’den mahalle muhtarlarına ziyaret

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, pandemi kısıtlamalarında yapılamayan aylık muhtarlar toplantısı sebebiyle, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından mahalle muhtarlarına yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe genelinde incelemelerde bulunup mahalle muhtarlarını ziyaret ettiğini belirterek, talep ve önerilerini yerinde dinlediklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de muhtarlarımızın görüşlerini alıyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında misafirperverliklerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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