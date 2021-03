Kütahya Germiyan Ata Sporları Merkezi'nde 'Bayrak göndere çekme' töreni

Kütahya Belediyesi tarafından, Türkiye’de İstanbul’dan sonra yerinde ayağa kaldırılan ikinci 'Ok Meydanı' olma özelliğini taşıyan Germiyan Ata Sporları Merkezi'nde 'Bayrak göndere çekme' töreni düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Toksöz, Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ve davetlilerin katıldığı bayrağı göndere çekme töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yerel yönetim olarak ata yadigarı olarak ne varsa onları yaşatacak, ayağa kaldıracak ve gelecek nesillere aktaracak her türlü girişim bizim için bir görevdir” sözleriyle ata yadigarı sporlara olan öneme vurgu yaptı.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan yaptığı konuşmada bugünün, yüzyıllarca süregelen yitiklerimizin gün yüzene çıktığı gün olduğunu dile getirdi. Erduğan, "Yerel yönetimler çok önemli. Bizim sahip olduğumuz şansa diğer bölgelerde bulunan ok meydanlarının bulunduğu yerel yönetimlerde bizim Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık kadar sahip çıkar. Burada başta Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, Belediyenin tüm kurumları, Okçular Vakfına, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Bir noktada her şey okçu heykeli ile başladı. Bu gölge zamanla daha gelişmiş ve daha güzel olacak" dedi.



"Gelecek nesillere aktarmalıyız"

Eski Kütahya denilen bölgede, bir çok anının ve eserin bulunduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu alanda neler yapılabileceğine dair bir çalışma takvimi oluşturduklarını söyledi. Başkan Işık, “Bir farkındalık oluşturmak üzere adı ile de müsemma olsun diye Sultanbağı, Gületepe ve Okmeydanı kapsayacak şekilde bir okçu heykeli tasarlattık. Arkasından çok değerli bir mirasımız olan kalemizin ışıklandırma projemizi devreye soktuk. Sultanbağı Mahallesinde gerçekleştireceğimiz yerinde kentsel dönüşüm, Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi ile birlikte bu bölge, Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak. Başta Selim Erduğan olmak üzere, federasyon başkanımız, tüm yetkililere böyle bir eserde bizimle birlikte aynı heyecanı tadarak bu atmosferi yaşadıkları ve yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu alanı kalıcı bir mekana dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tesisteki Türk bayrağını göndere çekti, ok attı.

