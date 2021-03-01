Kütahya’da iki kişi hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Kütahya’da bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Sokakta bulunan evden hırsızlık olduğu anonsu üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kentsel dönüşüm için verilmiş olan ev içerisinde yaptıkları aramada, B.İ. ve U.K. isimli iki şüpheli şahsı suç aletleri ile birlikte ev içindeki batarya, su boruları ve benzeri eşyaları söktüğü esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

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