Kayıp kedisine 6 gün sonra kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Yılmaz Avseven’in kaybolan kedisi, iş insanı Raif Adıgüzel tarafından bulundu.

Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven’in 1 yıl önce sahiplendiği kedisi, iş insanı Raif Adıgüzel tarafından bulundu. Tabakhane Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki iş yerinde kayıp kedinin 6 günden bu yana bakımını üstlenen Adıgüzel, sosyal medyadan yaptığı ilan sayesinde kediyi sahibi ile buluşturdu.

6 gün sonra kayıp kedisine kavuşan Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven, hayvan dostu Raif Adıgüzel’e teşekkür etti. Kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Avseven, çok sevdiği kedisine kavuştuğu için sevinçli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.