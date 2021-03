Kaymakam Çiçek: ''Emet'te deprem gerçeği unutulmamalıdır''

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, birinci derece deprem bölgesinde bulunan ilçede deprem gerçeğinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Birinci derece deprem kuşağı üzerindeki ilçemiz, 28 Mart 1970’de, saat 23.00 sıralarında, 7.2 büyüklüğünde meydana gelen ve (Gediz Depremi) olarak adlandırılan depremde, büyük bir endişe ve yıkım yaşamıştır. İlçe halkı oluşan hasarlar ve artçı depremler nedeniyle uzun süre evlerine girememiştir. İlçemizde can kaybının olmadığı depremde, bir çok aile evsiz kalmıştır. 6 saniye süren depremin artçı sarsıntıları bir yıldan fazla sürmüş, bir bölümü 5.0 büyüklüğünde olmuştur. Yine ayrıca, Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 günü, saat 23.15’de meydana gelen ve 20 saniye süren, 5.9 büyüklüğündeki depremde de can ve mal kaybı yaşanmış, 122 kişi yaralanmıştır. Büyük depremden 8 dakika sonra olmak üzere, şiddetleri 2.3 ve 4.6 büyüklüğü aralığında olan 450’den fazla artçı deprem daha yaşanmıştır. Bu büyük depremde ilçemiz de şiddetle sarsılmış, duyulan endişe ve korku dışında, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Kaymakamlığımız koordinasyonunda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde, deprem bilincinin toplumda oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır. Deprem olgusuna karşı en önemli önlemin, depreme dayanıklı yapılar yapmaktan geçtiği kesinlikle unutulmamalıdır. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında, dayanışma içinde yapılacak çalışmalar konusunda da, toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

