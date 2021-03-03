Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 43 YB 719 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Özdemir, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Havva Özdemir yaralandı.

Kazada, yaralanan Havva Özdemir 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına aldı.

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